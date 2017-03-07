Фрэнки Фредерикс покинул пост главы оценочной комиссии МОК по проведению ОИ-2024

Сообщается, что Фредерикс оставил пост главы оценочной комиссии, которую он занимал с февраля 2016 года, в интересах МОК.

В начале марта стало известно, что МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении Фредерикса. Ранее французская газета Le Monde сообщила, что прокуратура расследует выплаты Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

В понедельник Фредерикс также покинул состав рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.