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7 марта 2017, 15:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Фрэнки Фредерикс покинул пост главы оценочной комиссии МОК по проведению ОИ-2024

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Призер Олимпийских игр Фрэнки Фредерикс покинул пост председателя оценочной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по проведению летней Олимпиады-2024 на фоне расследования в отношении него, сообщает Insidethegames.

Сообщается, что Фредерикс оставил пост главы оценочной комиссии, которую он занимал с февраля 2016 года, в интересах МОК.

В начале марта стало известно, что МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении Фредерикса. Ранее французская газета Le Monde сообщила, что прокуратура расследует выплаты Фредериксу и Папе Массате Диаку, сыну бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака, которые были сделаны в 2009 году незадолго до голосования по выбору места проведения Олимпиады-2016.

В понедельник Фредерикс также покинул состав рабочей группы IAAF по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.
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