Рожков: Еще не все кандидаты в наблюдательный совет РУСАДА согласованы с WADA
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Не все выдвинутые в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кандидатуры на данный момент согласованы с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Во вторник в Москве состоялось внеочередное общее собрание учредителей РУСАДА. На собрании был согласован новый состав наблюдательного совета РУСАДА, в который в качестве представителя ПКР был включен генеральный секретарь ПКР и пятикратный паралимпийский чемпион в плавании Андрей Строкин. Первое заседание набсовета РУСАДА может состояться до 9 марта.
«Кандидатуры еще не все утверждены, не согласованы с WADA. Новый устав был утвержден 20 февраля, сегодня приводили в соответствие состав наблюдательного совета по количеству и по персоналиям. В состав войдет семь человек, кандидатуры которых будут утверждены сегодня. От Паралимпийского комитета утверждена одна кандидатура — Андрей Строкин. Сегодня все будет принято окончательно, потому что заседание нового совета планируется провести до 9 марта», — сказал Рожков по телефону.
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