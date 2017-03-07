Рожков: Еще не все кандидаты в наблюдательный совет РУСАДА согласованы с WADA

Во вторник в Москве состоялось внеочередное общее собрание учредителей РУСАДА. На собрании был согласован новый состав наблюдательного совета РУСАДА, в который в качестве представителя ПКР был включен генеральный секретарь ПКР и пятикратный паралимпийский чемпион в плавании Андрей Строкин. Первое заседание набсовета РУСАДА может состояться до 9 марта.

«Кандидатуры еще не все утверждены, не согласованы с WADA. Новый устав был утвержден 20 февраля, сегодня приводили в соответствие состав наблюдательного совета по количеству и по персоналиям. В состав войдет семь человек, кандидатуры которых будут утверждены сегодня. От Паралимпийского комитета утверждена одна кандидатура — Андрей Строкин. Сегодня все будет принято окончательно, потому что заседание нового совета планируется провести до 9 марта», — сказал Рожков по телефону.