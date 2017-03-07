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https://sport.mail.ru/news/olympics/28997015/
7 марта 2017, 12:17 | Олимпизм | Р-Спорт

Пятикратный паралимпийский чемпион Строкин включен в наблюдательный совет РУСАДА

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт. Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России (ПКР) и пятикратный паралимпийский чемпион в плавании Андрей Строкин включен в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на официальном сайте ПКР.

Во вторник в Москве состоялось внеочередное общее собрание учредителей РУСАДА. На собрании был согласован новый состав наблюдательного совета РУСАДА, в который в качестве представителя ПКР вошел Строкин. Первое заседание набсовета РУСАДА, председателем которого в декабре была выбрана двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, может состояться до 9 марта.

Ранее во вторник глава ПКР Владимир Лукин сообщил агентству «Р-Спорт», что Анна Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА, и ее замена должна быть выбрана до 9 марта.
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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выдвинул двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в члены вновь утвержденного наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова.
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