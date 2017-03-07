Пятикратный паралимпийский чемпион Строкин включен в наблюдательный совет РУСАДА

Во вторник в Москве состоялось внеочередное общее собрание учредителей РУСАДА. На собрании был согласован новый состав наблюдательного совета РУСАДА, в который в качестве представителя ПКР вошел Строкин. Первое заседание набсовета РУСАДА, председателем которого в декабре была выбрана двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, может состояться до 9 марта.

Ранее во вторник глава ПКР Владимир Лукин сообщил агентству «Р-Спорт», что Анна Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности генерального директора РУСАДА, и ее замена должна быть выбрана до 9 марта.