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https://sport.mail.ru/news/olympics/28997010/
7 марта 2017, 12:27 | Олимпизм | ТАСС

ОКР выдвинул Елену Исинбаеву в члены нового наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выдвинул двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в члены вновь утвержденного наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова.

Ранее во вторник состоялось Общее собрание учредителей РУСАДА, в котором приняли участие глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, Бриллиантова, директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов, а также представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене.

Лукин сообщил ТАСС, что новый наблюдательный совет будет создан в соответствии с утвержденным в феврале уставом организации. В него войдут семь человек.
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МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Не все выдвинутые в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кандидатуры на данный момент согласованы с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
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