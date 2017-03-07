ОКР выдвинул Елену Исинбаеву в члены нового наблюдательного совета РУСАДА
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выдвинул двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву в члены вновь утвержденного наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщила руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова.
Ранее во вторник состоялось Общее собрание учредителей РУСАДА, в котором приняли участие глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, первый
Лукин сообщил ТАСС, что новый наблюдательный совет будет создан в соответствии с утвержденным в феврале уставом организации. В него войдут семь человек.
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