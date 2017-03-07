ОКР выдвинул Елену Исинбаеву в члены нового наблюдательного совета РУСАДА

Ранее во вторник состоялось Общее собрание учредителей РУСАДА, в котором приняли участие глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, первый вице-президент ПКР Павел Рожков, Бриллиантова, директор правового департамента Минспорта Вадим Байрамов, а также представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене.

Лукин сообщил ТАСС, что новый наблюдательный совет будет создан в соответствии с утвержденным в феврале уставом организации. В него войдут семь человек.