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https://sport.mail.ru/news/olympics/28996765/
7 марта 2017, 11:37 | Олимпизм | ТАСС

Генеральный директор МОК де Кеппер выступит на слушании по докладу Макларена

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер даст показания на слушании по докладу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает портал Around the rings.

Ранее де Кеппер выступил с открытом письмом, в котором указал, что WADA признало, что в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Маклареном, недостаточно фактов, доказывающих вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Слушания по докладу Макларена пройдут в Берлине 26 апреля.

Первая часть доклада независимой комиссии WADA была представлена в июле 2016 года, вторая — в декабре. В докладе, в частности, говорится, что порядка тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг- пробами во время зимних Олимпийских игр 2014 года.
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