Генеральный директор МОК де Кеппер выступит на слушании по докладу Макларена

Ранее де Кеппер выступил с открытом письмом, в котором указал, что WADA признало, что в докладе независимой комиссии WADA, возглавляемой Маклареном, недостаточно фактов, доказывающих вину российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Слушания по докладу Макларена пройдут в Берлине 26 апреля.

Первая часть доклада независимой комиссии WADA была представлена в июле 2016 года, вторая — в декабре. В докладе, в частности, говорится, что порядка тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг- пробами во время зимних Олимпийских игр 2014 года.