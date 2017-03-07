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7 марта 2017, 11:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА — Лукин

МОСКВА, 7 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Анна Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ее замена будет выбрана до 9 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» глава Паралимпийского комитета России, член Независимой общественной антидопинговой комиссии Владимир Лукин.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин.</em> Анна Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) ее замена будет выбрана до 9 марта сообщил агентству Р-Спорт глава Паралимпийского комитета России член Независимой общественной антидопинговой комиссии Владимир <span class=error>Лукин</span>. Увеличить
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Анцелиович заняла данную должность в декабре 2015 года после ухода в отставку с поста генерального директора РУСАДА Рамила Хабриева.

«Отставка Анцелиович принята, до 9 марта наблюдательный совет РУСАДА решит, кто будет вместо нее», — заявил Лукин.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.
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