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Анцелиович заняла данную должность в декабре 2015 года после ухода в отставку с поста генерального директора РУСАДА Рамила Хабриева.

«Отставка Анцелиович принята, до 9 марта наблюдательный совет РУСАДА решит, кто будет вместо нее», — заявил Лукин.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.