Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности гендиректора РУСАДА — Лукин
МОСКВА, 7 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Анна Анцелиович покинула пост исполняющей обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), ее замена будет выбрана до 9 марта, сообщил агентству «Р-Спорт» глава Паралимпийского комитета России, член Независимой общественной антидопинговой комиссии Владимир Лукин.
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Анцелиович заняла данную должность в декабре 2015 года после ухода в отставку с поста генерального директора РУСАДА Рамила Хабриева.
«Отставка Анцелиович принята, до 9 марта наблюдательный совет РУСАДА решит, кто будет вместо нее», — заявил Лукин.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года на фоне обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации.
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