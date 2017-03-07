Лукин: Новый состав наблюдательного совета РУСАДА будет утвержден 7 марта
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Новый состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет утвержден 7 марта, до четверга он приступит к работе. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.
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Ранее Лукин сообщил ТАСС, что исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста.
«Собрание учредителей РУСАДА, которыми являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, обсуждало вопрос о создании наблюдательного совета, который будет действовать вместо прежнего. Он будет сформирован в составе семи человек, были небольшие обсуждения кандидатур. Окончательное подтверждение его состава произойдет во второй половине дня сегодня. До 9-го числа этот наблюдательный совет будет создан, будет избран руководящий состав, и он приступит к работе, сегодня день рождения нового РУСАДА», — сказал Лукин.
«Сегодня мы практически согласовали наблюдательный совет, а руководящие органы они изберут сами. Этот совет соберется и будет решать организационные вопросы», — добавил он. По словам Лукина, также был утвержден новый устав РУСАДА, который теперь должен быть зарегистрирован.
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