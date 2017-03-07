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7 марта 2017, 10:25 | Олимпизм | ТАСС

Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.

Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Увеличить
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«Анцелиович подала в отставку», — сказал Лукин.
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Новости Олимпийских игр

Кабмин установил правила субсидирования РУСАДА

Кабмин установил правила субсидирования РУСАДА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующий документ размещен сегодня на сайте кабмина.
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Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку

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