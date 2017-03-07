Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анцелиович подала в отставку
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подала в отставку со своего поста. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, который принял участие в Общем собрании учредителей РУСАДА 7 марта.
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«Анцелиович подала в отставку», — сказал Лукин.
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