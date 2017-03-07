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https://sport.mail.ru/news/olympics/28993964/
7 марта 2017, 9:07 | Олимпизм | ТАСС

Губернатор: Китайская провинция Хэбэй согласовала с Россией требования к ОИ-2022

ПЕКИН, 7 марта. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Провинция Хэбэй (Северный Китай) завершила процесс согласования с Россией и международными спортивными организациями стандартов и требований, выработка которых необходима для проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом заявил губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй, отвечая на вопрос ТАСС.

Чжан Цинвэй заявил что была проведена серия встреч с Международным олимпийским комитетом Олимпийским комитетом России в рамках которых были предоставлены технологические требования и стандарты. Увеличить
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«Мы провели с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийским комитетом России (ОКР) и другими международными организациями серию встреч, в рамках которых нам были предоставлены технологические требования и стандарты. Этот этап работы завершен», — сказал губернатор.

Отвечая на вопрос Чжан Цинвэй сказал, что на олимпийских объектах провинции Хэбэй планируется разыграть 48 золотых медалей.

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон) и в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут третий раз подряд в Азии (после Пхенчхана-2018 и Токио-2020).
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Губернатор: Китайская провинция Хэбэй использует опыт России в подготовке к ОИ-2022

ПЕКИН, 7 марта. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Провинция Хэбэй (Северный Китай) активно использует российский опыт при подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом заявил сегодня губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй, отвечая на вопрос ТАСС.
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