Губернатор: Китайская провинция Хэбэй согласовала с Россией требования к ОИ-2022

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«Мы провели с Международным олимпийским комитетом (МОК), Олимпийским комитетом России (ОКР) и другими международными организациями серию встреч, в рамках которых нам были предоставлены технологические требования и стандарты. Этот этап работы завершен», — сказал губернатор.

Отвечая на вопрос Чжан Цинвэй сказал, что на олимпийских объектах провинции Хэбэй планируется разыграть 48 золотых медалей.

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон) и в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут третий раз подряд в Азии (после Пхенчхана-2018 и Токио-2020).