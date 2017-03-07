Губернатор: Китайская провинция Хэбэй использует опыт России в подготовке к ОИ-2022

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«Делегация от нашей провинции посетила Сочи, проведение Игр (в Китае) предоставило нам хорошую возможность для международного сотрудничества», — сказал он.

«Мы изучаем успешный опыт России по проведению Игр, ведь вы решили много технических задач. Вы провели прекрасные Игры с применением высоких технологий, разрешив проблему со снегом, — добавил губернатор. — Хочу воспользоваться возможностью и еще раз поздравить Россию с проведением зимних Олимпийских игр 2014 года».

Чжан Цинвэй отметил, что руководство страны придает большое значение процессу подготовки к предстоящим Играм. «Председатель КНР Си Цзиньпин, после поездки в Швейцарию в январе этого года, по возвращении в Пекин совершил инспекционную поездку в Чжанцзякоу», — пояснил он.

Строительство ВСМ идет без задержек.

Губернатор, отвечая на вопрос ТАСС, добавил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Пекин с местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года — городским округом Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), ведется без опозданий.

«Строительство ВСМ ведется успешно, в соответствии с планом», — сказал он и отметил, что после завершения прокладки путей из Пекина до Чжанцзякоу можно будет добраться за 50 минут.

Общая стоимость проекта по строительству ВСМ составит 58,41 млрд юаней (около $9,22 млрд). На железнодорожной ветке, протяженность которой составит 174 км, будет возведено 10 станций, а строительство займет 4,5 года. Скорость движения поездов составит около 250 км/ч. По оценкам правительства, объем перевозок по новой ВСМ достигнет около 60 млн пассажиров в год.

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут третий раз подряд в Азии (после Пхенчхана-2018 и Токио-2020).