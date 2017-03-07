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7 марта 2017, 9:06 | Олимпизм | ТАСС

Губернатор: Китайская провинция Хэбэй использует опыт России в подготовке к ОИ-2022

ПЕКИН, 7 марта. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Провинция Хэбэй (Северный Китай) активно использует российский опыт при подготовке к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом заявил сегодня губернатор провинции Хэбэй Чжан Цинвэй, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам губернатора провинциии Россия решила много технических задач во время проведения Олимпиады в Сочи. Увеличить
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«Делегация от нашей провинции посетила Сочи, проведение Игр (в Китае) предоставило нам хорошую возможность для международного сотрудничества», — сказал он.

«Мы изучаем успешный опыт России по проведению Игр, ведь вы решили много технических задач. Вы провели прекрасные Игры с применением высоких технологий, разрешив проблему со снегом, — добавил губернатор. — Хочу воспользоваться возможностью и еще раз поздравить Россию с проведением зимних Олимпийских игр 2014 года».

Чжан Цинвэй отметил, что руководство страны придает большое значение процессу подготовки к предстоящим Играм. «Председатель КНР Си Цзиньпин, после поездки в Швейцарию в январе этого года, по возвращении в Пекин совершил инспекционную поездку в Чжанцзякоу», — пояснил он.

Строительство ВСМ идет без задержек.

Губернатор, отвечая на вопрос ТАСС, добавил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Пекин с местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 года — городским округом Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), ведется без опозданий.

«Строительство ВСМ ведется успешно, в соответствии с планом», — сказал он и отметил, что после завершения прокладки путей из Пекина до Чжанцзякоу можно будет добраться за 50 минут.

Общая стоимость проекта по строительству ВСМ составит 58,41 млрд юаней (около $9,22 млрд). На железнодорожной ветке, протяженность которой составит 174 км, будет возведено 10 станций, а строительство займет 4,5 года. Скорость движения поездов составит около 250 км/ч. По оценкам правительства, объем перевозок по новой ВСМ достигнет около 60 млн пассажиров в год.

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Впервые в истории Олимпийские игры пройдут третий раз подряд в Азии (после Пхенчхана-2018 и Токио-2020).

Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон), а также в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).
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