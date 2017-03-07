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7 марта 2017, 9:00 | Олимпизм | ТАСС

Кабмин установил правила субсидирования РУСАДА

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок субсидирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Соответствующий документ размещен сегодня на сайте кабмина.

Как ранее сообщалось в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 16701 млн рублей (по 5567 млн ежегодно) Увеличить
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Новые правила, устанавливающие цели, порядок и условия предоставления субсидии РУСАДА, направлены на «предотвращение допинга в спорте» и борьбу с ним.

«В целях предотвращения допинга в спорте утверждены правила субсидирования из федерального бюджета ассоциации «Российское антидопинговое агентство РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России… В федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для предоставления субсидии предусмотрены средства в объеме 1670,1 млн рублей (по 556,7 млн рублей ежегодно)», — говорится в сопроводительных документах. Отмечается, что законодательством предусматривается прямое финансирование РУСАДА на антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд России.

1 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске сказал о том, что Россия должна прислушаться к тому, что сделала независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена, к результатам ее работы, а также к требованиям WADA.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, РУСАДА и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Одним из критериев для восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов, которыми стали австралиец Питер Николсон и Ева Лукосюте-Станикуниене из Литвы. Еще одним пунктом для возвращения РУСАДА статуса является так называемое изменение культуры отношения к допингу в стране.
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