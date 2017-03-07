Папа Массата Диак: Рио-де-Жанейро получил ОИ-2016 честно

Выборы столицы Игр проходили 2 октября 2009 года. Ранее французская газета «Монд» сообщила, что 29 сентября бразильский бизнесмен, имя которого не называется, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы тот проголосовал в пользу Рио-де-Жанейро. На право принять Олимпиаду-2016 также претендовали Мадрид, Токио и Чикаго. Заявка Рио-де- Жанейро одержала победу в третьем туре голосования.

«Я категорически опровергаю эти обвинения, — сказал Диак. — Рио выиграл честно».

В настоящее время Диак обвиняется в участии в разветвленной системе коррупции. С декабря 2015 года разыскивается Интерполом.