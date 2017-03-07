Папа Массата Диак: Рио-де-Жанейро получил ОИ-2016 честно
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/.
Рио-де-Жанейро победил на выборах столицы летних Олимпийских играх 2016 года честно. Об этом заявил бывший маркетинговый консультант Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак, чьи слова приводит агентство Франс Пресс.
Выборы столицы Игр проходили 2 октября 2009 года. Ранее французская газета «Монд» сообщила, что 29 сентября бразильский бизнесмен, имя которого не называется, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента IAAF и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы тот проголосовал в пользу
«Я категорически опровергаю эти обвинения, — сказал Диак. — Рио выиграл честно».
В настоящее время Диак обвиняется в участии в разветвленной системе коррупции. С декабря 2015 года разыскивается Интерполом.
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