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6 марта 2017, 21:14 | Олимпизм | ТАСС

Олимпиада-2020 в Токио принесет Японии порядка $283 млрд

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио выльется в экономическую выгоду для Японии в размере порядка $283 миллиардов. Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на прогнозы властей столицы Японии.

Власти столицы Игр-2020 обнародовали экономический прогноз о доходах от проведения соревнований. Увеличить
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Согласо прогнозам, около $182 млрд составит выгода для Токио. Также правительство города рассчитывает, что проведение и подготовка к соревнованиям создадут порядка 2 миллионов рабочих мест.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Японские власти и Международный олимпийский комитет ранее достигли договоренности, что общий бюджет Игр не должен превысить $17,8 млрд.
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