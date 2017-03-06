BBC: МОК задумался об отстранении России от Олимпийских игр-2018
BBC опубликовал большой материал о выборах столицы летних Олимпийских игр-2024.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Название материала — «МОК: Международный олимпийский кризис». Отдельная глава посвящена месту России в олимпийском движении.
По мнению автора ВВС, Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. По информации источника, именно такой шаг позволит организации восстановить доверие к себе и «наконец показать зубы».
Автор британского СМИ отмечает: в последнее время о возможном отстранении России все больше говорят «в высших эшелонах» структуры МОК. Журналист отмечает, что «несмотря на большой риск полного разрыва отношений с Россией, в МОК все больше склоняются к мнению, что отстранение поможет организации продемонстрировать свои лидерские качества именно в тот момент, когда ей очень нужно восстановить доверие к себе».
В публикации также говорится, что на данный момент МОК переживает непростые времена, в подтверждение тому приводится факт отзыва заявок на проведение Олимпиады Будапештом, Римом и Гамбургом, а также большое количество выявленных нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб Игр в Пекине и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter