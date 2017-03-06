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6 марта 2017, 21:16 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

BBC: МОК задумался об отстранении России от Олимпийских игр-2018

BBC опубликовал большой материал о выборах столицы летних Олимпийских игр-2024.

BBC опубликовал большой материал о выборах столицы летних Олимпийских игр-2024. Увеличить
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Название материала — «МОК: Международный олимпийский кризис». Отдельная глава посвящена месту России в олимпийском движении.

По мнению автора ВВС, Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. По информации источника, именно такой шаг позволит организации восстановить доверие к себе и «наконец показать зубы».

Автор британского СМИ отмечает: в последнее время о возможном отстранении России все больше говорят «в высших эшелонах» структуры МОК. Журналист отмечает, что «несмотря на большой риск полного разрыва отношений с Россией, в МОК все больше склоняются к мнению, что отстранение поможет организации продемонстрировать свои лидерские качества именно в тот момент, когда ей очень нужно восстановить доверие к себе».

В публикации также говорится, что на данный момент МОК переживает непростые времена, в подтверждение тому приводится факт отзыва заявок на проведение Олимпиады Будапештом, Римом и Гамбургом, а также большое количество выявленных нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб Игр в Пекине и Рио-де-Жанейро. По мнению BBC, отстранение России может помочь МОК выйти из этого кризиса.
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