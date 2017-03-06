До 82% японцев выражают недовольство ходом подготовки к Олимпиаде-2020

82% его участников не считают, что подготовка к Олимпиаде идет гладко. Это мало отличается от показателей предыдущего опроса от февраля 2016 года, когда такое же мнение высказали 80% респондентов.

Недовольство японцев связано в первую очередь с тем, как идут переговоры о снижении завышенных, как многие полагают, расходов на Олимпиаду. Первоначально предполагалось, что бюджет Игр-2020 составит 3 трлн иен (примерно 26,3 млрд долларов). Однако такая сумма была подвергнута критике со стороны Международного олимпийского комитета и губернатора Токио Юрико Коикэ, которые призывают к экономии и большей эффективности при планировании расходов.

В результате бюджет был в целом снижен до 2 трлн иен (примерно 17,5 млрд долларов). Однако в Японии не прекращаются острые споры по поводу распределения этих расходов между центральным правительством, администрацией префектуры Токио, организационным комитетом и властями тех районов, где пройдут отдельные мероприятия Олимпиады. Бесконечные конфликты по этому поводу широко освещаются в прессе и вызывают раздражение у населения.