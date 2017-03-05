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5 марта 2017, 17:53 | Олимпизм | ТАСС

WADA пока не планирует включать кофеин в список запрещенных веществ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшее время не намерено включать кофеин в список запрещенных веществ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

Ранее глава Федерального <nobr>медико-биологического</nobr> агентства предположил что кофеин может быть включен в запрещенный список WADA в ближайшем будущем. Увеличить
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Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба предположил, что кофеин может быть включен в запрещенный список WADA в ближайшем будущем.

«Кофеин в настоящий момент входит в список мониторинга WADA, — сказал собеседник агентства. — Для того, чтобы вещество попало в запрещенный список, оно должно соответствовать двум из трех необходимых для включения туда критериев: если вещество имеет потенциал для улучшения спортивных результатов; если вещество представляет опасность для спортсменов; употребление данного вещества нарушает дух спорта. В настоящий момент мы продолжаем исследования с кофеином».
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