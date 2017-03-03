МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио на ОИ-2016
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро на проведение летних Олимпийских игр 2016 года и члена МОК Фрэнки Фредерикса, сообщает журналист The Times Мартин Циглер в своем микроблоге в Twitter.
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Фредерикс был членом комиссии, которая подсчитывала результаты голосования по выбору места проведения ОИ-2016 в 2009 году. Возглавлял комиссию нынешний президент МОК Томас Бах.
XXXI летние Олимпийские игры в
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