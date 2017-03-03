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3 марта 2017, 18:57 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио на ОИ-2016

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио-де-Жанейро на проведение летних Олимпийских игр 2016 года и члена МОК Фрэнки Фредерикса, сообщает журналист The Times Мартин Циглер в своем микроблоге в Twitter.

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> на проведение летних Олимпийских игр 2016 года и члена МОК <span class=error>Фрэнки</span> Фредерикса сообщает журналист The Times <span class=error>Мартин</span> <span class=error>Циглер</span> в своем <span class=error>микроблоге</span> в Twitter. Увеличить
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Фредерикс был членом комиссии, которая подсчитывала результаты голосования по выбору места проведения ОИ-2016 в 2009 году. Возглавлял комиссию нынешний президент МОК Томас Бах.

XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.
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Новости Олимпийских игр

МОК надеется на непричастность члена организации Фредерикса к коррупции перед ОИ-2016

МОК надеется на непричастность члена организации Фредерикса к коррупции перед ОИ-2016

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что член организации Фрэнки Фредерикс сможет доказать свою непричастность к коррупции перед летними Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер в Twitter со ссылкой на заявление МОК.
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