МОК проведет расследование обвинений в коррупции в отношении заявки Рио на ОИ-2016

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что член организации Фрэнки Фредерикс сможет доказать свою непричастность к коррупции перед летними Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер в Twitter со ссылкой на заявление МОК.