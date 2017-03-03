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3 марта 2017, 18:45 | Олимпизм | ТАСС

МОК надеется на непричастность члена организации Фредерикса к коррупции перед ОИ-2016

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что член организации Фрэнки Фредерикс сможет доказать свою непричастность к коррупции перед летними Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де- Жанейро. Об этом сообщил журналист The Times Мартин Циглер в Twitter со ссылкой на заявление МОК.

В пятницу во французском издании «Монд» появились обвинения в коррупции в адрес бывшего призера Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе «Панамских документов» было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тыс. 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

«Мы обеспокоены появившейся информацией относительно Фредерикса. Он проинформировал МОК и объяснил свою точку зрения. МОК верит, что Фредерикс сделает все, чтобы опровергнуть утверждения «Монд», — говорится в сообщении.

В активе Фредерикса четыре серебра Олимпийских игр в беге на спринтерские дистанции. До сих пор он является единственным обладателем олимпийских наград из Намибии.
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