МОК надеется на непричастность члена организации Фредерикса к коррупции перед ОИ-2016

В пятницу во французском издании «Монд» появились обвинения в коррупции в адрес бывшего призера Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе «Панамских документов» было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тыс. 2 октября 2009 года — в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

«Мы обеспокоены появившейся информацией относительно Фредерикса. Он проинформировал МОК и объяснил свою точку зрения. МОК верит, что Фредерикс сделает все, чтобы опровергнуть утверждения «Монд», — говорится в сообщении.

В активе Фредерикса четыре серебра Олимпийских игр в беге на спринтерские дистанции. До сих пор он является единственным обладателем олимпийских наград из Намибии.