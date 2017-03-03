Медведев: Занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни на селе

«Сельское физкультурно-спортивное движение имеет богатую историю, объединяя тысячи тружеников агропромышленного комплекса — как ветеранов, так и молодежь. Не одно поколение прославленных чемпионов начинало свой путь к олимпийским медалям с поселковых стадионов и районных турниров. И сегодня занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни на селе», — говорится в приветствии. Как отметил Медведев, благодаря профессионализму и активной гражданской позиции организации были успешно реализованы десятки значимых благотворительных, социальных и просветительских проектов.

Председатель правительства выразил уверенность, что соревнования будут способствовать продвижению здорового образа жизни, развитию массовых видов физкультуры и спорта, повышению престижа сельскохозяйственных профессий, а также возрождению российской деревни. Он пожелал участникам соревнований удачных стартов, а болельщикам — ярких, незабываемых впечатлений.