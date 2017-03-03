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3 марта 2017, 16:02 | Олимпизм | ТАСС

Медведев: Занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни на селе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые проходят в Новосибирской области. Текст телеграммы размещен на сайте правительства.

«Сельское физкультурно-спортивное движение имеет богатую историю, объединяя тысячи тружеников агропромышленного комплекса — как ветеранов, так и молодежь. Не одно поколение прославленных чемпионов начинало свой путь к олимпийским медалям с поселковых стадионов и районных турниров. И сегодня занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни на селе», — говорится в приветствии. Как отметил Медведев, благодаря профессионализму и активной гражданской позиции организации были успешно реализованы десятки значимых благотворительных, социальных и просветительских проектов.

Председатель правительства выразил уверенность, что соревнования будут способствовать продвижению здорового образа жизни, развитию массовых видов физкультуры и спорта, повышению престижа сельскохозяйственных профессий, а также возрождению российской деревни. Он пожелал участникам соревнований удачных стартов, а болельщикам — ярких, незабываемых впечатлений.

VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходят с 2—6 марта в Бердске Новосибирской области. Организаторами игр являются Минсельхоз России, Минспорт России, ДСО «Урожай» России и правительство Новосибирской области. Программа Игр традиционно включает в себя состязания в ловкости и скорости, меткости и выносливости, а также смотр профессионального мастерства механизаторов и животноводов.
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