Медведев: Занятия спортом являются неотъемлемой частью жизни на селе
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам и гостям VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые проходят в Новосибирской области. Текст телеграммы размещен на сайте правительства.
«Сельское
Председатель правительства выразил уверенность, что соревнования будут способствовать продвижению здорового образа жизни, развитию массовых видов физкультуры и спорта, повышению престижа сельскохозяйственных профессий, а также возрождению российской деревни. Он пожелал участникам соревнований удачных стартов, а болельщикам — ярких, незабываемых впечатлений.
VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры проходят с
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