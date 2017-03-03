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3 марта 2017, 15:08 | Олимпизм | ТАСС

РУСАДА запустило мобильное приложение по проверке препаратов на наличие допинга

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило мобильное приложение «Антидопинг ПРО» для проверки лекарственных препаратов на наличие запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Также появилась возможность сканирования штрихкодов препаратов. Увеличить
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Спортсмены смогут проверить, входит ли субстанция в список запрещенных веществ и методов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также узнать, содержит ли препарат запрещенные вещества. Также появилась возможность сканирования штрихкодов препаратов. Этот сервис стал первым подобным приложением в России.
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