Томас Бах заявил, что к российским спортсменам применяется презумпция невиновности

Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, посвященный допинговым проблемам в российском спорте, был опубликован в двух частях — в июне и декабре 2016 года. По его итогам, в числе прочего, от выступлений были отстранены многие российские спортсмены и федерации в различных видах спорта.

МОК на прошлой неделе на официальном сайте опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера, где говорилось, что на заседании 21 февраля в Лозанне, на котором WADA собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с доказательствами из отчета Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов. WADA объяснило отсутствие достаточных доказательств вины российских спортсменов в отчете Макларена утилизацией многих проб в московской лаборатории.

«Тенденция последних месяцев ясно показала, что с нашими решениями во время летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро мы были на верном пути. Никто из министерства спорта России не получил аккредитации на Олимпийские игры. Это же касается и самого министра. Основой этических решений является честность и справедливость расследований. Должны защищаться права каждого человека, как это определено во всех законах о правах человека. И МОК обязан действовать в соответствии с этими законами. Неэтично, если ответственность за одного будут нести все. Теперь мы знаем, что в докладе Макларена есть проблемы с доказательственной базой по многим моментам. К российским спортсменам мы применяем презумпцию невиновности», — цитирует Баха Sttutgarter Nachrichten.

В августе 2016 года Бах заявлял, что обвинения (в отношении россиян) были настолько тяжелыми и подробными, что принципы презумпции невиновности невозможно было соблюдать в полном объеме.