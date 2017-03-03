Томас Бах заявил, что к российским спортсменам применяется презумпция невиновности
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что к российским спортсменам применяется презумпция невиновности, будет неэтично, если ответственность за одного будут нести все.
Доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, посвященный допинговым проблемам в российском спорте, был опубликован в двух частях — в июне и декабре 2016 года. По его итогам, в числе прочего, от выступлений были отстранены многие российские спортсмены и федерации в различных видах спорта.
МОК на прошлой неделе на официальном сайте опубликовал открытое письмо генерального директора Кристофа Де Кеппера, где говорилось, что на заседании 21 февраля в Лозанне, на котором WADA собиралось оказать помощь международным спортивным федерациям в работе с доказательствами из отчета Макларена, агентство признало, что во многих случаях представленных доказательств может быть недостаточно, чтобы доказать вину спортсменов. WADA объяснило отсутствие достаточных доказательств вины российских спортсменов в отчете Макларена утилизацией многих проб в московской лаборатории.
«Тенденция последних месяцев ясно показала, что с нашими решениями во время летней Олимпиады в
В августе 2016 года Бах заявлял, что обвинения (в отношении россиян) были настолько тяжелыми и подробными, что принципы презумпции невиновности невозможно было соблюдать в полном объеме.
«Вот почему исполком МОК должен был отказаться от презумпции невиновности для каждого и сделать так, чтобы они несли коллективную ответственность за ошибки правительства», — сказал тогда Бах в ходе 129-й сессии МОК в
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