Против допинга подняли космические технологии
Молодые российские спортсмены создали проект Rocket Science, чтобы заразить идеей «чистого спорта» новое поколение наших атлетов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Эта идея напрашивалась
МОЗГИ ВМЕСТО ФАРМАКОЛОГИИ
Для Пермитина и Пищалова эта идея не способ заработать, а возможность собрать единомышленников, найти и воспитать «чистых» молодых спортсменов — звезд российского и мирового уровня.
— Мы с самого начала не хотели ни с чем воевать. У нас нет позиции «против системы», мы за создание альтернативы, — отметил Василий. — Мы хотим своим примером показать тому же Западу, что в России не все так плохо, что есть люди, желающие развиваться независимо от системы.
Клуб будет в некотором смысле элитарным — для попадания туда нужно разделять идеи проекта, быть открытым, обладать прогрессивным мышлением, в котором не место клише вроде «весь мир бегает на «фарме». К тому же нового участника должен одобрить костяк команды.
— Мы хотим выращивать будущее поколение, готовиться к следующим Олимпиадам, — подчеркнул Пищалов. — Но у нас — не фабрика медалей. Мы собираемся растить разносторонних личностей, помимо высоких результатов они смогут пообщаться с прессой, рассказать о
СБОРНАЯ НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ?
Сейчас проект держится на энтузиазме и вложениях его основателей. «Это для души», — подчеркивают основатели. Костяк Rocket Science состоит из 6−7 человек, в том числе научного гуру проекта Михаила Виноградова. Проект планирует привлекать молодых и прогрессивных тренеров, создавать собственную автономную структуру для полноценной подготовки спортсменов. Основатели Rocket Science сами и выступают, и тренируют, а также переводят научные статьи и занимаются организационной работой.
— Мы оформили несколько тезисов, чтобы было понятно, что за проект делаем, — рассказал Пермитин. — Rocket Science создан для достижения результатов мирового уровня при помощи спортивной науки, современных технологий и методик, и главное — без использования запрещенных методов и препаратов. Мы начинали с бега на выносливость, а сейчас к нам присоединились спортсмены из других дисциплин легкой атлетики.
— Нас на словах поддержал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, — подхватил Пищалов. — Насколько далеко все зайдет, будет видно. Но в нашем развитии заинтересованы, и это хорошо.
Очень амбициозные и грамотные атлеты — такие, как Сергей Литвинов, Ярослав Рыбаков, Степан Киселев, Ринас Ахмадиев, — уже прониклись нашей идеей.
СПОРТСМЕН НЕ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ ОБ АПТЕКЕ
Психологический барьер, возможно, создает одно из условий принятия в члены клуба — в случае нарушения антидопинговых правил спортсмен обязан выплатить штраф 25 тысяч долларов. Спортсмен должен быть готов проходить проверки в любое время.
— Мы организуем собственное тестирование на запрещенные препараты, которое не имеет веса юридически, но для нас это важно, — говорит Пищалов. — Если человек сдаст положительный тест, в нашем проекте он не останется. При этом мы открыты для тех, кто скажет: «Да, в прошлом у меня были проблемы, но я изменил свой образ мышления». Что касается штрафа, если человек не готов к подобному повороту, это повод задуматься. Если спортсмен чистый, чего ему бояться?
— Я присоединился к Rocket Science в декабре, понравилась идея — сам
— Действительно ли можно показывать без допинга очень высокие результаты?
— В моем виде это, безусловно, возможно. Молот —
— Вы разделяете идею штрафа за нарушение и подписались на это?
— Это психологический момент, чтобы человек понимал, что все серьезно. По сути идею поддерживаю. И, конечно, я все подписал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter