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3 марта 2017, 14:06 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Против допинга подняли космические технологии

Молодые российские спортсмены создали проект Rocket Science, чтобы заразить идеей «чистого спорта» новое поколение наших атлетов.

Молодые российские спортсмены создали проект Rocket Science чтобы заразить идеей чистого спорта новое поколение наших атлетов. Увеличить
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Эта идея напрашивалась давным-давно. Ее обдумывали независимо друг от друга десятки людей. Одни мечтали: «Ах, если бы…» Другие приводили в пример зарубежные аналоги, третьи сетовали, что у нас нет никакой альтернативы существующей системе… Так стал реальностью проект, который способен помочь нашим спортсменам вернуться в мировую легкоатлетическую семью. Основатели Rocket Science — Василий Пермитин и Евгений Пищалов. Они открыто говорят о том, что соревнуются «чистыми», пользуясь новейшими технологиями и научными разработками для достижений высоких результатов. В их тренировочном процессе нет места только одному — допингу.

МОЗГИ ВМЕСТО ФАРМАКОЛОГИИ

Для Пермитина и Пищалова эта идея не способ заработать, а возможность собрать единомышленников, найти и воспитать «чистых» молодых спортсменов — звезд российского и мирового уровня.

— Мы с самого начала не хотели ни с чем воевать. У нас нет позиции «против системы», мы за создание альтернативы, — отметил Василий. — Мы хотим своим примером показать тому же Западу, что в России не все так плохо, что есть люди, желающие развиваться независимо от системы.

Клуб будет в некотором смысле элитарным — для попадания туда нужно разделять идеи проекта, быть открытым, обладать прогрессивным мышлением, в котором не место клише вроде «весь мир бегает на «фарме». К тому же нового участника должен одобрить костяк команды.

— Мы хотим выращивать будущее поколение, готовиться к следующим Олимпиадам, — подчеркнул Пищалов. — Но у нас — не фабрика медалей. Мы собираемся растить разносторонних личностей, помимо высоких результатов они смогут пообщаться с прессой, рассказать о чем-то интересном.

СБОРНАЯ НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ?

Сейчас проект держится на энтузиазме и вложениях его основателей. «Это для души», — подчеркивают основатели. Костяк Rocket Science состоит из 6−7 человек, в том числе научного гуру проекта Михаила Виноградова. Проект планирует привлекать молодых и прогрессивных тренеров, создавать собственную автономную структуру для полноценной подготовки спортсменов. Основатели Rocket Science сами и выступают, и тренируют, а также переводят научные статьи и занимаются организационной работой.

— Мы оформили несколько тезисов, чтобы было понятно, что за проект делаем, — рассказал Пермитин. — Rocket Science создан для достижения результатов мирового уровня при помощи спортивной науки, современных технологий и методик, и главное — без использования запрещенных методов и препаратов. Мы начинали с бега на выносливость, а сейчас к нам присоединились спортсмены из других дисциплин легкой атлетики.

— Нас на словах поддержал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, — подхватил Пищалов. — Насколько далеко все зайдет, будет видно. Но в нашем развитии заинтересованы, и это хорошо.

Очень амбициозные и грамотные атлеты — такие, как Сергей Литвинов, Ярослав Рыбаков, Степан Киселев, Ринас Ахмадиев, — уже прониклись нашей идеей.

СПОРТСМЕН НЕ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ ОБ АПТЕКЕ

Психологический барьер, возможно, создает одно из условий принятия в члены клуба — в случае нарушения антидопинговых правил спортсмен обязан выплатить штраф 25 тысяч долларов. Спортсмен должен быть готов проходить проверки в любое время.

— Мы организуем собственное тестирование на запрещенные препараты, которое не имеет веса юридически, но для нас это важно, — говорит Пищалов. — Если человек сдаст положительный тест, в нашем проекте он не останется. При этом мы открыты для тех, кто скажет: «Да, в прошлом у меня были проблемы, но я изменил свой образ мышления». Что касается штрафа, если человек не готов к подобному повороту, это повод задуматься. Если спортсмен чистый, чего ему бояться?

— Я присоединился к Rocket Science в декабре, понравилась идея — сам что-то похожее вынашивал, — рассказал один из первых участников проекта российский метатель молота Сергей Литвинов. — Многие спортсмены хотели бы найти место, где можно сделать так, чтобы атлет целенаправленно развивался без допинга.

— Действительно ли можно показывать без допинга очень высокие результаты?

— В моем виде это, безусловно, возможно. Молот — сложно-технический вид, мне удается за счет технических аспектов уходить очень далеко. Если я прибавлю в силе и не подберу уровень техники, то допинг мне в принципе не поможет. Работа над движением — более серьезный ресурс. Допинг может быстро приводить к результатам, но есть в нем большой минус: когда человек думает об аптеке, он перестает размышлять о технике, тактике и прочем. И нет надобности в дальнейшем развитии. Поэтому я думаю, что люди придают фармакологии чересчур большое значение.

— Вы разделяете идею штрафа за нарушение и подписались на это?

— Это психологический момент, чтобы человек понимал, что все серьезно. По сути идею поддерживаю. И, конечно, я все подписал.
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