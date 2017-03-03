Против допинга подняли космические технологии

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Эта идея напрашивалась давным-давно. Ее обдумывали независимо друг от друга десятки людей. Одни мечтали: «Ах, если бы…» Другие приводили в пример зарубежные аналоги, третьи сетовали, что у нас нет никакой альтернативы существующей системе… Так стал реальностью проект, который способен помочь нашим спортсменам вернуться в мировую легкоатлетическую семью. Основатели Rocket Science — Василий Пермитин и Евгений Пищалов. Они открыто говорят о том, что соревнуются «чистыми», пользуясь новейшими технологиями и научными разработками для достижений высоких результатов. В их тренировочном процессе нет места только одному — допингу.

МОЗГИ ВМЕСТО ФАРМАКОЛОГИИ

Для Пермитина и Пищалова эта идея не способ заработать, а возможность собрать единомышленников, найти и воспитать «чистых» молодых спортсменов — звезд российского и мирового уровня.

— Мы с самого начала не хотели ни с чем воевать. У нас нет позиции «против системы», мы за создание альтернативы, — отметил Василий. — Мы хотим своим примером показать тому же Западу, что в России не все так плохо, что есть люди, желающие развиваться независимо от системы.

Цитата Евгений Пищалов Учитывая ситуацию в мировом спорте, нас под микроскопом будут рассматривать ближайшие лет десять.Нам хочется добиваться результатов не с помощью запрещенной фармакологии, а с помощью мозгов, знаний, интуиции. Это более продуктивно. Мы не зависим от достижений медицины, и у нас огромный простор для творчества.

Клуб будет в некотором смысле элитарным — для попадания туда нужно разделять идеи проекта, быть открытым, обладать прогрессивным мышлением, в котором не место клише вроде «весь мир бегает на «фарме». К тому же нового участника должен одобрить костяк команды.

— Мы хотим выращивать будущее поколение, готовиться к следующим Олимпиадам, — подчеркнул Пищалов. — Но у нас — не фабрика медалей. Мы собираемся растить разносторонних личностей, помимо высоких результатов они смогут пообщаться с прессой, рассказать о чем-то интересном.

СБОРНАЯ НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ?

Сейчас проект держится на энтузиазме и вложениях его основателей. «Это для души», — подчеркивают основатели. Костяк Rocket Science состоит из 6−7 человек, в том числе научного гуру проекта Михаила Виноградова. Проект планирует привлекать молодых и прогрессивных тренеров, создавать собственную автономную структуру для полноценной подготовки спортсменов. Основатели Rocket Science сами и выступают, и тренируют, а также переводят научные статьи и занимаются организационной работой.

— Мы оформили несколько тезисов, чтобы было понятно, что за проект делаем, — рассказал Пермитин. — Rocket Science создан для достижения результатов мирового уровня при помощи спортивной науки, современных технологий и методик, и главное — без использования запрещенных методов и препаратов. Мы начинали с бега на выносливость, а сейчас к нам присоединились спортсмены из других дисциплин легкой атлетики.

— Нас на словах поддержал президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин, — подхватил Пищалов. — Насколько далеко все зайдет, будет видно. Но в нашем развитии заинтересованы, и это хорошо.

Цитата Евгений Пищалов Мы связывались с некоторыми членами сборной, но ответом было молчание — чего-то боятся, наверное. Тем не менее число наших сторонников у нас растет.

Очень амбициозные и грамотные атлеты — такие, как Сергей Литвинов, Ярослав Рыбаков, Степан Киселев, Ринас Ахмадиев, — уже прониклись нашей идеей.

СПОРТСМЕН НЕ ДОЛЖЕН ДУМАТЬ ОБ АПТЕКЕ

Психологический барьер, возможно, создает одно из условий принятия в члены клуба — в случае нарушения антидопинговых правил спортсмен обязан выплатить штраф 25 тысяч долларов. Спортсмен должен быть готов проходить проверки в любое время.

— Мы организуем собственное тестирование на запрещенные препараты, которое не имеет веса юридически, но для нас это важно, — говорит Пищалов. — Если человек сдаст положительный тест, в нашем проекте он не останется. При этом мы открыты для тех, кто скажет: «Да, в прошлом у меня были проблемы, но я изменил свой образ мышления». Что касается штрафа, если человек не готов к подобному повороту, это повод задуматься. Если спортсмен чистый, чего ему бояться?

— Я присоединился к Rocket Science в декабре, понравилась идея — сам что-то похожее вынашивал, — рассказал один из первых участников проекта российский метатель молота Сергей Литвинов. — Многие спортсмены хотели бы найти место, где можно сделать так, чтобы атлет целенаправленно развивался без допинга.

Цитата Сергей Литвинов Помимо тренировок нам надо учиться антидопинговому менталитету, надо выходить в свет и говорить об этом почаще. Пока Rocket Science — большая идея, которую предстоит реализовать. Важно, чтобы о нас сейчас узнали и спортсмены, и специалисты, и спонсоры. В России не принято высказываться против допинга, быть открытыми. Мы застряли в тренировочном процессе, поэтому и зрители к нам не приходят. Но спорт — это зрелище, история, шоу.

— Действительно ли можно показывать без допинга очень высокие результаты?

— В моем виде это, безусловно, возможно. Молот — сложно-технический вид, мне удается за счет технических аспектов уходить очень далеко. Если я прибавлю в силе и не подберу уровень техники, то допинг мне в принципе не поможет. Работа над движением — более серьезный ресурс. Допинг может быстро приводить к результатам, но есть в нем большой минус: когда человек думает об аптеке, он перестает размышлять о технике, тактике и прочем. И нет надобности в дальнейшем развитии. Поэтому я думаю, что люди придают фармакологии чересчур большое значение.

— Вы разделяете идею штрафа за нарушение и подписались на это?

— Это психологический момент, чтобы человек понимал, что все серьезно. По сути идею поддерживаю. И, конечно, я все подписал.