Бах: МОК продолжает оказывать помощь информаторам WADA Степановым
Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает оказывать помощь информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталию Степановым. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью
Sttutgarter-Nachrichten.
«Мы (МОК) единственная организация, протянувшая руку помощи Юлии Степановой и ее супругу Виталию», — отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года Степановы снялись в немецком документальном фильме Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед».
В ленте Степанова рассказала, что в России применяется допинг, действует система подмены
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