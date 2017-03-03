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https://sport.mail.ru/news/olympics/28960329/
3 марта 2017, 13:53 | Олимпизм | ИА REGNUM

Бах: МОК продолжает оказывать помощь информаторам WADA Степановым

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает оказывать помощь информаторам Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлии и Виталию Степановым. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью Sttutgarter-Nachrichten.

«Мы (МОК) единственная организация, протянувшая руку помощи Юлии Степановой и ее супругу Виталию», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года Степановы снялись в немецком документальном фильме Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед».

В ленте Степанова рассказала, что в России применяется допинг, действует система подмены допинг-проб за финансовые средства.
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