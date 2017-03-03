Бах: МОК продолжает оказывать помощь информаторам WADA Степановым

«Мы (МОК) единственная организация, протянувшая руку помощи Юлии Степановой и ее супругу Виталию», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2014 года Степановы снялись в немецком документальном фильме Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед».