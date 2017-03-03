ФМБА потратило на исследование мельдония 80 млн рублей
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА) заплатило за исследование фармакинетических средств мельдония 80 млн рублей. Об этом журналистам заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.
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«Мы четко отслеживаем даже те препараты, которые находятся в листах ожидания (на включение в список запрещенных). Особенно те, которые имеют свойства депонирования. Мы смотрим фармакинетику препаратов. За исследования мельдония мы уже заплатили 80 млн рублей», — сказал Уйба.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала прошедшего года
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