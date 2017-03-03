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3 марта 2017, 13:15 | Олимпизм | ТАСС

ФМБА потратило на исследование мельдония 80 млн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА) заплатило за исследование фармакинетических средств мельдония 80 млн рублей. Об этом журналистам заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. Увеличить
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«Мы четко отслеживаем даже те препараты, которые находятся в листах ожидания (на включение в список запрещенных). Особенно те, которые имеют свойства депонирования. Мы смотрим фармакинетику препаратов. За исследования мельдония мы уже заплатили 80 млн рублей», — сказал Уйба.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. При этом с начала прошедшего года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее ВАДА опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.
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