Глава ФМБА: WADA может внести кофеин в запрещенный список

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«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это (введение в запрещенный список) теоретически может произойти уже и в этом году», — сказал Уйба.

WADA ежегодно обновляет список запрещенных препаратов. В 2015 году в список был внесен препарат мельдоний, после чего ФМБА приступила к фармакинетическим исследованиям препарата.