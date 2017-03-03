Глава ФМБА: WADA может внести кофеин в запрещенный список
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Кофеин может быть включен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2018 году. Об этом журналистам заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.
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«В лист ожидания WADA, к примеру, входит кофеин. И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты. Пока он не внесен, но это (введение в запрещенный список) теоретически может произойти уже и в этом году», — сказал Уйба.
WADA ежегодно обновляет список запрещенных препаратов. В 2015 году в список был внесен препарат мельдоний, после чего ФМБА приступила к фармакинетическим исследованиям препарата.
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