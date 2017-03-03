ФМБА в апреле обсудит с WADA исключение мельдония из запрещенного списка

«Мы с WADA подписали соглашение на фармакинетические свойства мельдония и имеем с ними протокол, — сказал Уйба. — На 180-й день исследования у группы добровольцев в моче обнаруживаются запредельные уровни мельдония, поскольку препарат накапливается в организме и используется по необходимости. В апреле этого года будет подведение итогов по выполнению протокола. Требованием к WADA будет возвращение к вопросу, что препарат, в котором была заложена задача оберегать сердечную клетку от перенапряжения, имеет положительные свойства и не подходит ни к одному из критериев для его запрещения».

Уйба также отметил, что ФМБА будет продолжать исследования по мельдонию. «Программа должна дальше продолжаться, это будет и год, и два, и три, когда мы увидим, что весь мельдоний выведен», — добавил глава ФМБА.