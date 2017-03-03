ФМБА в апреле обсудит с WADA исключение мельдония из запрещенного списка
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное
медико-биологическое агентство (ФМБА) в апреле обратится к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по вопросу о возможном исключении мельдония из списка запрещенных препаратов. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.
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«Мы с WADA подписали соглашение на фармакинетические свойства мельдония и имеем с ними протокол, — сказал Уйба. — На 180-й день исследования у группы добровольцев в моче обнаруживаются запредельные уровни мельдония, поскольку препарат накапливается в организме и используется по необходимости. В апреле этого года будет подведение итогов по выполнению протокола. Требованием к WADA будет возвращение к вопросу, что препарат, в котором была заложена задача оберегать сердечную клетку от перенапряжения, имеет положительные свойства и не подходит ни к одному из критериев для его запрещения».
Уйба также отметил, что ФМБА будет продолжать исследования по мельдонию. «Программа должна дальше продолжаться, это будет и год, и два, и три, когда мы увидим, что весь мельдоний выведен», — добавил глава ФМБА.
Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала года допинг- пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в
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