Уникальный центр спортивной медицины откроют в Красноярске в декабре
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уникальный центр спортивной медицины будет открыт в Красноярске в декабре 2017 года. Об этом заявил руководитель Федерального
медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.
«В Красноярске мы в конце года сдадим полностью оснащенный уникальный центр на “Сопке” размером в 2 тысячи квадратных метров. Там будет междисциплинарная лаборатория с модернизированным оборудованием. В конце декабря 2017 года мы запустим центр, чтобы отработать все механизмы к Универсиаде», — сказал Уйба.
Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске пройдут с 2 по 12 марта 2019 года.
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