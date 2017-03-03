Уникальный центр спортивной медицины откроют в Красноярске в декабре

«В Красноярске мы в конце года сдадим полностью оснащенный уникальный центр на “Сопке” размером в 2 тысячи квадратных метров. Там будет междисциплинарная лаборатория с модернизированным оборудованием. В конце декабря 2017 года мы запустим центр, чтобы отработать все механизмы к Универсиаде», — сказал Уйба.

Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске пройдут с 2 по 12 марта 2019 года.