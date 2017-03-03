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3 марта 2017, 12:25 | Олимпизм | ТАСС

Уникальный центр спортивной медицины откроют в Красноярске в декабре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Уникальный центр спортивной медицины будет открыт в Красноярске в декабре 2017 года. Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

«В Красноярске мы в конце года сдадим полностью оснащенный уникальный центр на “Сопке” размером в 2 тысячи квадратных метров. Там будет междисциплинарная лаборатория с модернизированным оборудованием. В конце декабря 2017 года мы запустим центр, чтобы отработать все механизмы к Универсиаде», — сказал Уйба.

Всемирные зимние студенческие игры в Красноярске пройдут с 2 по 12 марта 2019 года.
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