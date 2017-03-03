Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28958826/
3 марта 2017, 12:25 | Олимпизм | ТАСС

ФМБА прогнозирует жесткий антидопинговый контроль для российских атлетов перед ОИ-2018

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА) ожидает жесткий антидопинговый контроль для российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.

«Требования к нашим спортсменам в плане допинга будут жесткими, — сказал он. — ФМБА является противником допинга, мы работаем в легальном пространстве. Наши основные достижения — наши доктора, которые дают возможность использовать потенциал спортсмена, не прибегая к запрещенным препаратам».

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Колобков: Центр подготовки сборных команд в ближайшее время будет создан в Алуште

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Утверждена программа развития спортивной инфраструктуры Крыма, там появится центр подготовки сборных команд, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи

Кириченко: победу в РФПЛ разыграют "Спартак" и "Зенит", "Ростов" поборется за еврокубки

Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах