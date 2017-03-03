ФМБА прогнозирует жесткий антидопинговый контроль для российских атлетов перед ОИ-2018
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Федеральное медико- биологическое агентство (ФМБА) ожидает жесткий антидопинговый контроль для российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане. Об этом на
пресс-конференции заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.
«Требования к нашим спортсменам в плане допинга будут жесткими, — сказал он. — ФМБА является противником допинга, мы работаем в легальном пространстве. Наши основные достижения — наши доктора, которые дают возможность использовать потенциал спортсмена, не прибегая к запрещенным препаратам».
Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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