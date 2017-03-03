ФМБА прогнозирует жесткий антидопинговый контроль для российских атлетов перед ОИ-2018

«Требования к нашим спортсменам в плане допинга будут жесткими, — сказал он. — ФМБА является противником допинга, мы работаем в легальном пространстве. Наши основные достижения — наши доктора, которые дают возможность использовать потенциал спортсмена, не прибегая к запрещенным препаратам».

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.