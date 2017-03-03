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https://sport.mail.ru/news/olympics/28957615/
3 марта 2017, 11:11 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков: Центр подготовки сборных команд в ближайшее время будет создан в Алуште

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Утверждена программа развития спортивной инфраструктуры Крыма, там появится центр подготовки сборных команд, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

По словам Колобкова, центр будет располагаться в Алуште.

«Утверждена программа развития спортивной инфраструктуры в Крыму. В Алуште мы вскоре создадим центр подготовки сборных команд. Это историческое место — база “Спартак”. Там будет крытый бассейн, залы для спортивной борьбы, для прыжков в воду», — сказал Колобков в рамках проекта «Час с министром» в Общественной палате РФ.

«Но одновременно мы с руководством Крыма — с (Сергеем) Аксеновым — обсуждаем, где определить место для создания центра велоспорта. Там можно развивать все четыре дисциплины велоспорта. Также обсуждается развитие там парусного спорта. А базой велоспорта смогут воспользоваться и триатлонисты», — отметил министр.
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