Реформирование студенческого спорта обсудят на совете при президенте в апреле
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Реформирование студенческого спорта будет рассмотрено на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в апреле. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков во время
онлайн-конференции в рамках проекта Общественной палаты «Час с министром».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Концепция студенческого спорта находится на согласовании в министерстве экономики и Минфине. Его надо разделить на массовый спорт и на подготовку спортивного резерва. В США нет системы
«Материальная база в США в разы превышает ту, что есть в России, — продолжил министр. — Госуниверситет в Огайо обладает стадионом на 120 тысяч зрителей, к примеру, это совершенно другие традиции. Но слепо копировать систему неправильно, наш подход себя хорошо зарекомендовал».
«Сейчас студенческий спорт финансируется из внебюджетных средств, вопрос расходов тоже надо решать. Студенческий спорт на телевидении — это двусторонний процесс, канал должен быть заинтересован в этом. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с «Матч-ТВ».
В среду в Красноярске состоялось совещание по подготовке к зимней Универсиаде-2019 с участием президента России Владимира Путина. Президент подчеркнул, что Россия создаст отличные условия для проведения зимней Универсиады, а проведение соревнований в Красноярске послужит развитию и Сибирского федерального университета, и студенческому спорту в целом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter