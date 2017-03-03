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3 марта 2017, 11:11 | Олимпизм | ТАСС

Реформирование студенческого спорта обсудят на совете при президенте в апреле

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Реформирование студенческого спорта будет рассмотрено на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в апреле. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков во время онлайн-конференции в рамках проекта Общественной палаты «Час с министром».

Студенческий спорт предлагается разделить на массовый спорт и на подготовку спортивного резерва. Увеличить
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«Концепция студенческого спорта находится на согласовании в министерстве экономики и Минфине. Его надо разделить на массовый спорт и на подготовку спортивного резерва. В США нет системы детско-юношеских школ, там есть система платных клубов. У нас есть школы, и эта система эффективна, на совете при президенте в апреле будет поднят вопрос», — сказал Колобков.

«Материальная база в США в разы превышает ту, что есть в России, — продолжил министр. — Госуниверситет в Огайо обладает стадионом на 120 тысяч зрителей, к примеру, это совершенно другие традиции. Но слепо копировать систему неправильно, наш подход себя хорошо зарекомендовал».

«Сейчас студенческий спорт финансируется из внебюджетных средств, вопрос расходов тоже надо решать. Студенческий спорт на телевидении — это двусторонний процесс, канал должен быть заинтересован в этом. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с «Матч-ТВ».

В среду в Красноярске состоялось совещание по подготовке к зимней Универсиаде-2019 с участием президента России Владимира Путина. Президент подчеркнул, что Россия создаст отличные условия для проведения зимней Универсиады, а проведение соревнований в Красноярске послужит развитию и Сибирского федерального университета, и студенческому спорту в целом.
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МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Утверждена программа развития спортивной инфраструктуры Крыма, там появится центр подготовки сборных команд, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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