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3 марта 2017, 11:04 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Регионы Дальнего Востока готовы к проведению сборов перед ОИ 2018 и 2020 гг

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сахалин, Хабаровск и Владивосток готовы принять российских спортсменов для подготовки к Олимпийским играм 2018 и 2020 годов, этот регион является приоритетным как для спорта высших достижений, так и для развития массового спорта. Об этом министр спорта России Павел Колобков заявил во время онлайн-конференции в рамках проекта Общественной палаты «Час с министром».

Министр спорта отметил что этот регион является приоритетным как для спорта высших достижений так и для развития массового спорта. Увеличить
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Зимние Олимпийские игры в 2018 году примет южнокорейский город Пхенчхан, летние Игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио.

«Все планы заключительного этапа подготовки команд определены, — сказал Колобков. — Будут задействованы несколько регионов — Сахалин, Хабаровск и Владивосток, там все готово, но спортсмены будут готовиться и в других регионах. Для наиболее оптимальной подготовки каждая команда выстраивает свою систему. Дальний Восток для нас является приоритетным проектом как для массового спорта, так и для спорта высших достижений».

«Дальний Восток готов принять сборные, но сейчас мы уже начали думать о Токио. В начале марта в Японию поедет команда экспертов Олимпийского комитета России, Минспорта и Центра подготовки сборных», — добавил он.
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