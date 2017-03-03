Колобков: Регионы Дальнего Востока готовы к проведению сборов перед ОИ 2018 и 2020 гг

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Зимние Олимпийские игры в 2018 году примет южнокорейский город Пхенчхан, летние Игры 2020 года пройдут в столице Японии Токио.

«Все планы заключительного этапа подготовки команд определены, — сказал Колобков. — Будут задействованы несколько регионов — Сахалин, Хабаровск и Владивосток, там все готово, но спортсмены будут готовиться и в других регионах. Для наиболее оптимальной подготовки каждая команда выстраивает свою систему. Дальний Восток для нас является приоритетным проектом как для массового спорта, так и для спорта высших достижений».

«Дальний Восток готов принять сборные, но сейчас мы уже начали думать о Токио. В начале марта в Японию поедет команда экспертов Олимпийского комитета России, Минспорта и Центра подготовки сборных», — добавил он.