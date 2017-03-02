Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28952950/
2 марта 2017, 22:01 | Олимпизм | ТАСС

Глава WADA Риди назвал «ударом исподтишка» публикацию письма МОК о докладе Макларена

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было не в курсе того, что Международный олимпийский комитет (МОК) опубликует открытое письмо генерального директора МОК Кристофа де Кеппера о недостаточности доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена. Об этом заявил президент WADA Крейг Риди, слова которого приводит портал Insidethegames.

По его словам письмо было просто <span class=error>контрпродуктивным</span> после того как <span class=error>WADA</span> долго и упорно работало с Российским антидопинговым агентством чтобы восстановить антидопинговую систему в России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В феврале МОК опубликовал письмо, в котором было сказано, что WADA признало, что во многих случаях в докладе Макларена доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.

«Я не знал, что они собирались опубликовать это письмо, я был уверен, что этот удар исподтишка не повторится, — сказал Риди. — Письмо было просто контрпродуктивным после того, как WADA долго и упорно работало с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы восстановить антидопинговую систему в России».

«В письме, которое опубликовал МОК, говорится о проблемах фактических данных в качестве одного из приоритетов, но это не имеет ничего общего с тем, чем занимался Макларен. Ему было предложено найти доказательства институционализированного допинг-заговора, что он и сделал», — добавил Риди.

Независимая комиссия WADA 18 июля 2016 года представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что комиссия нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, Центром спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и ФСБ допинговой программы в российском спорте. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

МОК предложил WADA избрать абсолютно независимого президента организации

МОК предложил WADA избрать абсолютно независимого президента организации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) назначить абсолютно независимого президента организации. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Главный тренер "Куньлуня" Юрзинов-младший подал заявление об отставке

"Ак Барс" обыграл "Салават Юлаев" и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Вступило в силу решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону