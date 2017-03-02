Глава WADA Риди назвал «ударом исподтишка» публикацию письма МОК о докладе Макларена

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В феврале МОК опубликовал письмо, в котором было сказано, что WADA признало, что во многих случаях в докладе Макларена доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.

«Я не знал, что они собирались опубликовать это письмо, я был уверен, что этот удар исподтишка не повторится, — сказал Риди. — Письмо было просто контрпродуктивным после того, как WADA долго и упорно работало с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы восстановить антидопинговую систему в России».

«В письме, которое опубликовал МОК, говорится о проблемах фактических данных в качестве одного из приоритетов, но это не имеет ничего общего с тем, чем занимался Макларен. Ему было предложено найти доказательства институционализированного допинг-заговора, что он и сделал», — добавил Риди.

Независимая комиссия WADA 18 июля 2016 года представила общественности доклад о расследовании обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что комиссия нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ, Центром спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России и ФСБ допинговой программы в российском спорте. На его основе исполком WADA рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.