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2 марта 2017, 14:26 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Китай построит объекты для ОИ-2022 с опережением на два года

ПЕКИН, 2 марта. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай рассчитывает завершить строительство большинства объектов зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года с опережением сроков на 24 месяца. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, возглавляющий координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по подготовке к Играм-2022.

По словам главы ОКР который возглавляет координационную комиссию МОК по подготовке к Играм-2022 работа сильно продвинулась вперед. Увеличить
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«В Пекине состоялось второе заседание комиссии, — сказал он. — По всем направлениям мы очень плодотворно поработали, работа сильно продвинулась вперед».

«В докладах китайского оргкомитета было отмечено, что фактически большинство олимпийских объектов будет готово за два года до начала Игр, что вселяет большой оптимизм», — отметил президент ОКР.

Пекин станет первым в истории олимпийского движения городом, который примет зимние и летние Игры. В 2008 году здесь прошла летняя Олимпиада. Соревнования в Пекине планируется проводить в трех местах: центральном Пекине (церемония открытия, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг, конькобежный спорт), северо-западном пекинском уезде Яньцин (горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон) и в городе Чжанцзякоу (лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, фристайл, сноуборд).
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