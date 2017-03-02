Жуков: Китай построит объекты для ОИ-2022 с опережением на два года

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«В Пекине состоялось второе заседание комиссии, — сказал он. — По всем направлениям мы очень плодотворно поработали, работа сильно продвинулась вперед».

«В докладах китайского оргкомитета было отмечено, что фактически большинство олимпийских объектов будет готово за два года до начала Игр, что вселяет большой оптимизм», — отметил президент ОКР.