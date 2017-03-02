Паралимпийцев на руках переносили в аэропорту Чебоксар из-за отсутствия оборудования
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в СМИ материалов о том, что паралимпийцев
из-за отсутствия в аэропорту Чебоксар специального оборудования на руках переносили из самолета, сообщили в четверг в Приволжском следственном управлении на транспорте.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 февраля.
«В связи с отсутствием в аэропорту города Чебоксары специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета самостоятельно спустился по трапу самолета. На борту самолета находилось пять паралимпийцев, четверо из которых
Следственное управление отмечает, что «в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента и приняты необходимые меры по внесению представления в адрес руководства аэропорта, в котором будет указано на необходимость установки специальных трапов для спуска людей с ограниченными способностями». Кроме того, будет дана правовая оценка действиям работников аэропорта и сотрудников полиции.
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