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2 марта 2017, 11:54 | Олимпизм | Р-Спорт

Паралимпийцев на руках переносили в аэропорту Чебоксар из-за отсутствия оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку после появления в СМИ материалов о том, что паралимпийцев из-за отсутствия в аэропорту Чебоксар специального оборудования на руках переносили из самолета, сообщили в четверг в Приволжском следственном управлении на транспорте.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 февраля.

«В связи с отсутствием в аэропорту города Чебоксары специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета самостоятельно спустился по трапу самолета. На борту самолета находилось пять паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках», — говорится в сообщении.

Следственное управление отмечает, что «в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента и приняты необходимые меры по внесению представления в адрес руководства аэропорта, в котором будет указано на необходимость установки специальных трапов для спуска людей с ограниченными способностями». Кроме того, будет дана правовая оценка действиям работников аэропорта и сотрудников полиции.
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