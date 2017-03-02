Паралимпийцев на руках переносили в аэропорту Чебоксар из-за отсутствия оборудования

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 28 февраля.

«В связи с отсутствием в аэропорту города Чебоксары специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета самостоятельно спустился по трапу самолета. На борту самолета находилось пять паралимпийцев, четверо из которых из-за отсутствия специального трапа были перенесены из самолета работниками аэропорта на руках», — говорится в сообщении.

Следственное управление отмечает, что «в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента и приняты необходимые меры по внесению представления в адрес руководства аэропорта, в котором будет указано на необходимость установки специальных трапов для спуска людей с ограниченными способностями». Кроме того, будет дана правовая оценка действиям работников аэропорта и сотрудников полиции.