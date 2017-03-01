МОК предложил WADA избрать абсолютно независимого президента организации
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) назначить абсолютно независимого президента организации. Об этом сообщает
пресс-служба МОК.
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«Касательно управления WADA, мы надеемся сделать его более независимым от обеих спортивных организаций (МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS). — Прим. ТАСС) и правительств. Мы уже предложили избрать абсолютно независимого президента WADA, но до сих пор наши партнеры из WADA не приняли это предложение. Мы
Также отмечается, что проведение
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