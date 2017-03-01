Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28937443/
1 марта 2017, 19:17 | Олимпизм | ТАСС

МОК предложил WADA избрать абсолютно независимого президента организации

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) назначить абсолютно независимого президента организации. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

МОК предложил WADA избрать абсолютно независимого президента организации - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Касательно управления WADA, мы надеемся сделать его более независимым от обеих спортивных организаций (МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS). — Прим. ТАСС) и правительств. Мы уже предложили избрать абсолютно независимого президента WADA, но до сих пор наши партнеры из WADA не приняли это предложение. Мы по-прежнему готовы обсудить его еще раз, мы назначили независимых экспертов для управления рабочей группой WADA, чтобы дать независимую оценку того, как лучше реформировать систему управления WADA», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведение допинг-тестов и назначение наказаний на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане будет осуществляться CAS, также как и было на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы Олимпиады-2008

МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты украинской пятиборки Виктории Терещук после перепроверки допинг-проб, взятых у спортсменки во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине, сообщает официальный сайт организации.
Еще 7 новостей  Все новости
1 марта

Дисквалификация лыжника Ларькова с гонки на 15 км на ЧМ отменена

Украинка Музычук сравняла счет в финале чемпионата мира по шахматам

Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл третье золото на чемпионате мира в Лахти