МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы Олимпиады-2008

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На Играх-2008 спортсменка завоевала бронзу. В результате перепроверки в анализах Терещук было обнаружено запрещенное вещество туринабол. 35-летняя украинка обязана вернуть завоеванную награду.