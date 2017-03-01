МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы Олимпиады-2008
Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты украинской пятиборки Виктории Терещук после перепроверки
допинг-проб, взятых у спортсменки во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине, сообщает официальный сайт организации.
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На Играх-2008 спортсменка завоевала бронзу. В результате перепроверки в анализах Терещук было обнаружено запрещенное вещество туринабол. 35-летняя украинка обязана вернуть завоеванную награду.
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