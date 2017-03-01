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https://sport.mail.ru/news/olympics/28936916/
1 марта 2017, 18:22 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

МОК лишил украинскую пятиборку Терещук бронзы Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты украинской пятиборки Виктории Терещук после перепроверки допинг-проб, взятых у спортсменки во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине, сообщает официальный сайт организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты украинской <span class=error>пятиборки</span> Виктории <span class=error>Терещук</span> после перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> взятых у спортсменки во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Увеличить
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На Играх-2008 спортсменка завоевала бронзу. В результате перепроверки в анализах Терещук было обнаружено запрещенное вещество туринабол. 35-летняя украинка обязана вернуть завоеванную награду.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет МОК объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. На данный момент известно, что в рамках двух первых волн перепроверок (всего планируется четыре) взято 1053 пробы с Олимпиады-2008 и 492 пробы с Игр-2012. По итогам выявлен 102 положительных результата.

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