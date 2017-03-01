Универсиада-2019 обойдется бюджету России в 40,5 млрд рублей

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По его словам, затраты на 2014−2016 годы составили 8,9 млрд рублей, а на 2017−2019 — 22,2 млрд рублей. «Всего же бюджет Универсиады 2019 года составит 40,5 млрд рублей», — подчеркнул Путин.

Президент заверил, что процесс подготовки к соревнованиям находится под самым пристальным вниманием государства и «в целом обеспечен солидной федеральной поддержкой».

Глава государства отметил, что при подготовке Универсиады в Красноярске важно выполнить обязательства перед мировым спортивным сообществом.

«Все вложенные в Олимпиаду в Сочи и Универсиаду в Казани средства приносят отдачу»

Построенная к летней Универсиаде в Казани 2013 года и к зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года инфраструктура продолжает работать на благо людей, все вложенные в подготовку этих мероприятий государственные средства приносят отдачу, заявил Путин.

Глава государства констатировал, что Олимпиада в Сочи и Универсиада в Казани «преобразили эти города», позволили масштабно обновить не только спортивную, но и транспортную, туристическую, культурную и социальную городскую инфраструктуру. «Все вложенные государством средства, все, что было сделано, приносит отдачу», — подчеркнул глава государства. Он отметил, что «много было сомнений» — как будет использоваться то, что было построено в Сочи и в Казани.

«Но все (в результате) активно работает так, как, может быть, не работает в других мировых центрах по проведению подобных мероприятий. Все загружено, все функционирует — и транспорт работает исправно, связь, водоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, электроснабжение — все функционирует, все работает на благо людей сегодня, надеюсь (так будет) и завтра, и послезавтра», — сказал президент. Он заключил, что проведение подобных соревнований является мощным стимулом инфраструктурного и инвестиционного развития соответствующих территорий.

Путин подчеркнул, что Красноярск тоже «заслуживает нового облика, новых ресурсов развития». «Право стать большой спортивной ареной он уже доказал успешным проведением крупных соревнований международного уровня», — заметил президент. Он добавил, что ему очень понравилось размещение объектов, которые строятся к Универсиаде-2019: «Все, что называется, в так называемой шаговой доступности, все очень компактно, рядом с мегаполисом, в нескольких километрах от центра. Людям будет очень удобно потом пользоваться всеми спортивными сооружениями».

Путин также уверен, что проведение Универсиады в Красноярске послужит развитию Сибирского федерального университета.