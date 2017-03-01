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https://sport.mail.ru/news/olympics/28929070/
1 марта 2017, 11:14 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин: Непонятны претензии из-за царапин на пробах атлетов, их не было при передаче

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Россия не несет ответственности за якобы выявленные царапины на допинг-пробах российских спортсменах, так как при приеме этих проб международными антидопинговыми структурами никаких соответствующих отметок в протоколах не было, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было», — сказал Путин на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года.

«Значит они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», — добавил президент.

Ранее в докладе Ричарда Макларена, главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию применения допинга в российском спорте, утверждалось, что сочетание факторов — возможность открытой крышки, наличие царапин и пятен, а также неразбериха с ДНК, дает основание утверждать, что происходила подмена проб россиян на Олимпиаде-2014. Также в докладе сообщалось, что допинг-пробы россиян с Игр в Сочи содержат физиологически невозможный уровень соли.
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Универсиада-2019 обойдется бюджету России в 40,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы результат вложения в подготовку Универсиады-2019 более 40 млрд рублей был очевиден для всех. «Деньги это (40,5 млрд рублей, выделяемые на подготовку к соревнованиям) большие и результат их вложения должен быть очевиден для всех», — заявил он на совещании о подготовке к проведению Универсиады.
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