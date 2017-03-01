Путин: Непонятны претензии из-за царапин на пробах атлетов, их не было при передаче
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Россия не несет ответственности за якобы выявленные царапины на
допинг-пробах российских спортсменах, так как при приеме этих проб международными антидопинговыми структурами никаких соответствующих отметок в протоколах не было, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Претензии по поводу того, что на
«Значит они
Ранее в докладе Ричарда Макларена, главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию применения допинга в российском спорте, утверждалось, что сочетание факторов — возможность открытой крышки, наличие царапин и пятен, а также неразбериха с ДНК, дает основание утверждать, что происходила подмена проб россиян на Олимпиаде-2014. Также в докладе сообщалось, что
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