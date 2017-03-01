Путин: Непонятны претензии из-за царапин на пробах атлетов, их не было при передаче

«Претензии по поводу того, что на каких-то пробах выявлены какие-то царапины — мы не понимаем, что это за доказательства. Потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было. Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было», — сказал Путин на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года.

«Значит они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», — добавил президент.