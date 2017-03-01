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1 марта 2017, 9:44 | Олимпизм | Интерфакс

Путин признал провал российской системы антидопингового контроля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.

<em>Москва. 1 марта. INTERFAX.RU </em>— Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> считает что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям <span class=error>ВАДА</span> и комиссии <span class=error>Макларена</span> несмотря на промахи в их работе. Увеличить
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Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.

«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссии Макларена — ИФ), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина». «Нужно об этом сказать прямо и это признать», — добавил Путин.

Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.

При этом Путин вновь опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением.

«Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — сказал он.

Как отметил президент, «претензии нам о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины, — мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было».

«Если бы были претензии к каким-то царапинам, то они должны были быть отмечены в соответствующих протоколах. Ничего этого не было», — заметил Путин. «Значит, они (эти пробы) где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение», — подчеркнул он.
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Путин: Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, это нужно признать

Путин: Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, это нужно признать

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. РФ должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентсва (WADA), существовавшая антидопинговая система не сработала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года.
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