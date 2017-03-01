Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.
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Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.
«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на эти промахи в работе независимой комиссии (комиссии Макларена — ИФ), к тому, что она сделала, к результатам ее работы. Мы должны прислушаться к требованиям ВАДА. Потому что надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга», — сказал президент.
Он подчеркнул, что «это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина». «Нужно об этом сказать прямо и это признать», — добавил Путин.
Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что Следственный комитет доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в этой ситуации.
При этом Путин вновь опроверг заявления международных спортивных чиновников о существовании в России государственной системы поддержки допинга, и заверил, что Россия будет всегда бороться с этим явлением.
«Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — сказал он.
Как отметил президент, «претензии нам о том, что там на
«Если бы были претензии к
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