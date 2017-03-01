Путин: Треть сооружений к Универсиаде в Красноярске строится с отставанием от графика
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Треть спортивных и других сооружений к зимней Универсиаде в Красноярске строится с отставанием от графика, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отставание от двух до четырех месяцев от графика зафиксировано по 12 из 34 объектов», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки Универсиады 2019 года в Красноярске.
Он отметил, что это спортивные сооружения, медицинские, транспортные: нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам.
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