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1 марта 2017, 10:00 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин: Треть сооружений к Универсиаде в Красноярске строится с отставанием от графика

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Треть спортивных и других сооружений к зимней Универсиаде в Красноярске строится с отставанием от графика, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отставание от двух до четырех месяцев от графика зафиксировано по 12 из 34 объектов», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки Универсиады 2019 года в Красноярске.

Он отметил, что это спортивные сооружения, медицинские, транспортные: нарушены сроки по краевой клинической больнице, двум транспортным объектам.
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Путин: Затраты госбюджета на зимнюю Универсиаду в Красноярске составят 40,5 млрд руб

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Затраты федерального бюджета на зимнюю универсиаду в Красноярске составят 40,5 миллиардов рублей, средства должны быть использованы эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
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