Путин: Затраты госбюджета на зимнюю Универсиаду в Красноярске составят 40,5 млрд руб
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Затраты федерального бюджета на зимнюю универсиаду в Красноярске составят 40,5 миллиардов рублей, средства должны быть использованы эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Всего бюджет Универсиады 2019 года составит 40,5 миллиардов рублей. Будет включать не только строительство спортивных объектов, но и организацию культурной программы», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки Универсиады 2019 года в Красноярске.
Как отметил он, «деньги это большие и результат их вложения должен быть очевиден для всех».
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