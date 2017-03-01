Путин: Затраты госбюджета на зимнюю Универсиаду в Красноярске составят 40,5 млрд руб

«Всего бюджет Универсиады 2019 года составит 40,5 миллиардов рублей. Будет включать не только строительство спортивных объектов, но и организацию культурной программы», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки Универсиады 2019 года в Красноярске.

Как отметил он, «деньги это большие и результат их вложения должен быть очевиден для всех».