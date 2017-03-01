Путин: В России никогда не было, нет и не будет государственной поддержки допинга

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«И еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили — в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — сказал Путин на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.