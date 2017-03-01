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1 марта 2017, 9:28 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин: В России никогда не было, нет и не будет государственной поддержки допинга

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. В России никогда не было, нет и не будет государственной поддержки допинга, власти всегда будут с ним бороться, заявил президент РФ Владимир Путин.

<em>КРАСНОЯРСК 1 <span class=error>мар</span> — <span class=error>РИА</span> Новости. </em>В России никогда не было нет и не будет государственной поддержки допинга власти всегда будут с ним бороться заявил президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span>. Увеличить
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«И еще раз хочу подчеркнуть — мы всегда об этом говорили — в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом», — сказал Путин на совещании по вопросу подготовки проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года.
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