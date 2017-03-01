Путин не сомневается, что к Универсиаде-2019 сформируют достойный волонтерский корпус
КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что к проведению Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске удастся сформировать достойный волонтерский корпус.
«Не сомневаюсь, такая востребованность очень во многом поможет сформировать к Универсиаде достойный и волонтерский корпус, тем более что в распоряжении организаторов обширный кадровый ресурс Сибирского федерального университета, который станет ключевой базой предстоящих соревнований», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter