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1 марта 2017, 9:26 | Олимпизм | Р-Спорт

Путин не сомневается, что к Универсиаде-2019 сформируют достойный волонтерский корпус

КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сомневается в том, что к проведению Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске удастся сформировать достойный волонтерский корпус.

«Не сомневаюсь, такая востребованность очень во многом поможет сформировать к Универсиаде достойный и волонтерский корпус, тем более что в распоряжении организаторов обширный кадровый ресурс Сибирского федерального университета, который станет ключевой базой предстоящих соревнований», — сказал Путин на совещании о ходе подготовки проведения Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.
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