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1 марта 2017, 9:36 | Олимпизм | ТАСС

Путин: Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, это нужно признать

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. РФ должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентсва (WADA), существовавшая антидопинговая система не сработала. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года.

<em>КРАСНОЯРСК 1 марта. /ТАСС/. </em>РФ должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового <span class=error>агентсва</span> (<span class=error>WADA</span>) существовавшая антидопинговая система не сработала. Об этом заявил президент России Владимир <span class=error>Путин</span> на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года. Увеличить
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«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии (Макларена. — Прим. ТАСС), прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал Путин.

«В РФ создается новая, независимая система борьбы с допингом»

Путин рассчитывает на создание в РФ строгой и эффективной системы борьбы с допингом. «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», — сказал глава государства.

«Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию — так, как это во многих странах мира сделано, — на площадку Московского государственного университета», — отметил Путин. Он уточнил, что имеет в виду площадку МГУ «не фигурально, а в прямом смысле этого слова». «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами», — подчеркнул президент.

Глава государства также надеется, что «с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом». «Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России», — отметил Путин.

По его словам, «само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде — молодежной, спортивной ничего подобного (проблем с допингом) никогда не было». «Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру», — добавил он.

«Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет», — заверил Путин.
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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.
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