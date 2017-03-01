Путин: Существовавшая в РФ антидопинговая система не сработала, это нужно признать

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«Самое главное заключается в том, что мы должны прислушаться, несмотря на промахи в работе независимой комиссии (Макларена. — Прим. ТАСС), прислушаться к тому, что она сделала, к результатам ее работы, должны прислушаться к требованиям WADA, потому что надо признать, что у нас есть достоверно выявленные случаи применения допинга, а это абсолютно неприемлемо. А это значит, что имеющаяся и существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина», — сказал Путин.

«В РФ создается новая, независимая система борьбы с допингом»

Путин рассчитывает на создание в РФ строгой и эффективной системы борьбы с допингом. «Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», — сказал глава государства.

«Мы создаем новую систему борьбы с допингом, мы передаем эту систему из Министерства спорта, из правительства в независимую организацию — так, как это во многих странах мира сделано, — на площадку Московского государственного университета», — отметил Путин. Он уточнил, что имеет в виду площадку МГУ «не фигурально, а в прямом смысле этого слова». «Разместим лабораторию на одной из площадок именно МГУ, поможем оснастить современной техникой, оборудованием и кадрами», — подчеркнул президент.

Глава государства также надеется, что «с помощью отечественных и привлекаемых из-за рубежа специалистов будет налажена строгая, действенная, эффективная система борьбы с допингом». «Очень рассчитываю, что и комиссия Виталия Смирнова, как общественная структура, тоже продолжит работу по надзору за деятельностью антидопинга в России», — отметил Путин.

По его словам, «само собой разумеется, что в молодежном, студенческом спорте мы должны сделать все, чтобы в этой среде — молодежной, спортивной ничего подобного (проблем с допингом) никогда не было». «Там молодые люди, которые только начинают свою спортивную карьеру», — добавил он.

«Мы все будем делать, чтобы наладить позитивную, очень действенную, эффективную работу со всеми нашими партнерами, включая WADA и Международный олимпийский комитет», — заверил Путин.