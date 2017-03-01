Путин: РФ должна создать отличные условия для проведения Универсиады в Красноярске

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В среду он посетил многофункциональный спортивный центр «Академии биатлона», где встретился с победителями 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая прошла в Алма-Ате.

Глава государства в беседе со спортсменами отметил, что несколько дней назад встречался с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который рассказал ему о том, как выступили атлеты на завершившейся в республике зимней Универсиаде.

«Казахстан сделал все для того, чтобы на высоком уровне блестяще организовать. Я надеюсь, вы это подтверждаете?» — обратился Путин к спортсменам.

«Мы постараемся такие же условия создать здесь, в Красноярске, для зимней Универсиады 2019 года. И очень рассчитываю на то, что некоторые из вас будут еще выступать на Универсиаде», — сказал глава государства.

В общении с ребятами Путин выразил уверенность, что они в будущем составят конкуренцию другим спортсменам на первенствах Европы и мира.

«Хочу сказать, что выступили вы блестяще, мы гордимся и надеемся, что вы будете хорошей сменой в спорте высших достижений», — сказал он.

В свою очередь двукратный победитель и серебряный призер Всемирной зимней Универсиады 2017 года, мастер спорта Сергей Корастылев рассказал президенту, что российская команда одержала уверенную победу в общем зачете и установила рекорд по завоеванным наградам. От лица команды он подарил главе государства вымпел завершившейся в Казахстане универсиады, а также талисман Всемирной зимней Универсиады 2019 года — U-Лайку.

«Мы должны сделать не только не хуже (чем в Казахстане) — получше, будем стараться. Друзья казахстанские тоже за нас будут переживать. Это наша обязанность — сделать так, чтобы спортсмены выступали в достойных условиях», — заявил Путин.

В завершении встречи Путин и спортсмены сделали совместное фото на память, а самые смелые ребята попросили главу государств сделать селфи. Путин практически никому не отказал в этой просьбе.

Спортивный комплекс «Академия биатлона» к началу проведения соревнований в 2019 году должен быть полностью реконструирован, здесь будет оборудование для искусственного снега, трассы получат новое освещение и будут значительно расширены. В 2013 году комплекс получил лицензию Международного союза биатлонистов категории В, дающую право поводить международные соревнования уровня Всемирных Универсиад.