«Исключить из МОК и отстранить от Олимпиады». Как USADA нападает на Россию

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В олимпийском комитете США опасаются, что нападки Американского антидопингового агентства (USADA) и в частности ее главы Трэвиса Тайгарта на Россию и обвинения ее в создании государственной системы допинга могут помешать Лос-Анджелесу принять Игры-2024 года. Как утверждает издание The New York Times, руководители организации обратились в Конгресс США с просьбой не нагнетать обстановку вокруг ситуации с допингом.

Однако Тайгарта этот факт, похоже, не очень смещает. На следующий день после публикации он снова атаковал Россию во время выступления перед конгрессменами в ходе обсуждения путей совершенствования мировой антидопинговой системы. На слушания одного из комитетов Тайгарта пригласили вместе с 23-кратным олимпийским чемпионом по плаванию Майклом Фелпсом и толкателем ядра Адамом Нельсоном, получившим золото Олимпийских игр-2004 почти десять лет спустя после наказания его соперника за допинг. Фелпс поделился подозрением, что всю карьеру с ним рядом соревновались «обманщики», и вдобавок удивился: в спорте есть люди, которым разрешают вернуться после положительных результатов тестов. Руководитель американского антидопингового агентства со своей стороны обратил внимание на данные доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о проблеме российского допинга, указал на нерешительность МОК в вопросе наказания сборной РФ перед Играми-2016 в Рио-де-Жанейро и обозначил предложения по реформированию мировой антидопинговой системы.

— Вы только что услышали мощные выступления Адама Нельсона и Майкла Фелпса по проблеме допинга, — отметил Тайгерт. — Мы услышали чистых спортсменов и их истории. Они для нас как луч света или путеводная звезда. Их истории дают нам надежду. Они дают нам силы публично защищать их права на чистый и честный спорт.

Чтобы сделать это, мы должны понимать, как и почему система оказалась под угрозой. Нет более актуального примера, нежели разоблачение российской государственной системы допинга. Более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были вовлечены в эту программу, которая, как было доказано, поощрялась российским властями. По крайней мере, две Олимпиады оказались испорчены. На Играх в Рио соревновались десятки россиян, которые не прошли через заслуживающую доверие антидопинговую программу.

В нужный момент, несмотря на огромное количество улик и публичные возражения со стороны чистых спортсменов, МОК пустил Россию на Игры и не усилил разумные санкции. (USADA).

«СЭ» приводит самые яркие высказывания руководителя USADA в адрес нашей страны до вторничного выступления.

ИССЛЕДОВАТЬ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ СПОРТ

Трэвис Тайгарт довольно тесно сотрудничает с The New York Times. В издании неоднократно появлялись колонки главы USADA о фармакологии в спорте и других медицинских темах. Одна из них, в частности, была посвящена признаниям Григория Родченкова в скандальном интервью.

— Вместе с множеством спортсменов по всему миру и всех тех, кто выступает за чистый спорт, USADA призывает провести исследование всего российского спорта на предмет допинга — не только в легкой атлетике, — заметил Тайгарт. — Если комиссии ВАДA будут мешать вести свою работу в преддверии Игр в Рио, то тогда нужно не просто отстранить всю российскую команду от Олимпиады, но запретить им участвовать во всех международных соревнованиях.

НЕ ПУСКАТЬ НА ОЛИМПИАДУ

Примерно в то же время Тайгарт принял участие в программе о допинге в России вместе с бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов и его жена легкоатлетка Юлия Степанова.

— Очевидно, что это последний гвоздь в гроб российской легкой атлетики, — прокомментировал Тайгарт интервью Степанова, в котором сообщалось о том, что победители Игр в Сочи якобы использовали запрещенные препараты.

— Вы за то, чтобы российских легкоатлетов допустили до участия в Олимпиаде-2016? — спросил его ведущий.

— Мы нет. Нельзя делать это, ущемляя права «чистых» спортсменов.

Если обвинения будут доказаны, если существовал обход системы при участии российского правительства, то единственное, что можно сделать — запретить россиянам принимать участие в Олимпиаде в Рио под флагом своей страны. (AP).

ОТСТРАНИТЬ ОТ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Тайгарт был одним из авторов проекта письма на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, в котором выражается требование исключить Россию из числа участников Олимпийского движения.

— Использование допинга, поддерживаемое на государственном уровне в России, о котором говорится в докладе Макларена, не вписывается в понятие этики и нарушает Кодекс ВАДА, Основные принципы Олимпизма, Этический кодекс МОК и Олимпийскую Хартию, — говорилось в проекте письма. — Единственной подходящей и допустимой мерой в этой беспрецедентной ситуации является немедленное отстранение Олимпийского и Паралимпийского комитетов России от Олимпийского движения.

Доклад комиссии Макларена доказал наличие, без сомнения, ошеломительного уровня коррупции в российском спорте и российском правительстве. В первую очередь мы сочувствуем всем спортсменам, которых обокрали на пути к их олимпийской мечте. Теперь нужно собраться всему мировому сообществу, тем, кто действительно верит в дух олимпизма, и сделать так, чтобы эти преступления больше никогда не угрожали спорту, который мы любим. (USADA).

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ МОК

После оглашения второй части доклада Макларена в декабре 2016-го Тайгарт еще настойчивее заговорил о своем желании исключить нашу страну из мировой спортивной жизни.

— Сейчас у МОК появился еще один шанс, — заметил он. — Они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами. (аbc.net.au).

ПРИЗНАТЬ ДОПИНГОВЫЙ ЗАГОВОР

В начале года все в том же The New York Times появился материал, в котором исполнительный директор РУСАДА Анна Анцелович якобы признает существование допинговой системы в России. Позже в российском агентстве заявили, что слова россиянки были вырваны из контекста, что крайне возмутило Тайгарта.