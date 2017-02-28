МОК изменил требования для городов-претендентов на проведение Олимпийских игр

В частности организаторы, претендующие на проведение Игр, обязаны: запретить любые формы дискриминации в отношении страны или лица по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Также кандидаты на проведение Олимпийских игр должны защищать и уважать права человека, наказывать любое нарушение прав человека в соответствии с международными соглашениями, законами и правилами, действующими в стране пребывания, а также со всеми международно признанными стандартами и принципами в области прав человека, воздержаться от любых действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.