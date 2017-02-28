МОК изменил требования для городов-претендентов на проведение Олимпийских игр
МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) ввел новые требования для городов- претендентов на проведение Олимпийских игр в части соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией. Об этом сообщает
пресс-служба организации.
В частности организаторы, претендующие на проведение Игр, обязаны: запретить любые формы дискриминации в отношении страны или лица по признаку расы, цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.
Также кандидаты на проведение Олимпийских игр должны защищать и уважать права человека, наказывать любое нарушение прав человека в соответствии с международными соглашениями, законами и правилами, действующими в стране пребывания, а также со всеми международно признанными стандартами и принципами в области прав человека, воздержаться от любых действий, связанных с мошенничеством или коррупцией.
Правила начинают действовать для претендентов на проведение летних Олимпийских игр 2024 года — Парижа и
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