Колобков: Финансирование спорта в 2018 году может снизиться
Министр спорта России Павел Колобков в ходе обсуждения
государственно-частного партнёрства в спорте, прошедшего в рамках международного инвестиционного форума «Сочи 2017», сказал, что финансирование спорта со стороны государства в 2018 году может снизиться.
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«В 2018 году, после завершения федеральных программ поддержки спорта, государство может уменьшить финансирование спортивных объектов. Появятся дополнительные расходы — более 2 млрд рублей требуется на эксплуатацию стадионов и объектов, построенных к крупным спортивным мероприятиям.
Эти средства пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источников — будь это федеральный, региональный или привлечённый бюджеты", — цитирует Колобкова
По словам министра, самым перспективным механизмом для обеспечения бюджета может стать
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