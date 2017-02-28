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28 февраля 2017, 10:10 | Олимпизм | Чемпионат.com

Колобков: Финансирование спорта в 2018 году может снизиться

Министр спорта России Павел Колобков в ходе обсуждения государственно-частного партнёрства в спорте, прошедшего в рамках международного инвестиционного форума «Сочи 2017», сказал, что финансирование спорта со стороны государства в 2018 году может снизиться.

Министр спорта России Павел Колобков в ходе обсуждения <nobr>государственно-частного</nobr> партнёрства в спорте прошедшего в рамках международного инвестиционного форума Сочи 2017 сказал что финансирование спорта со стороны государства в 2018 году может снизиться. Увеличить
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«В 2018 году, после завершения федеральных программ поддержки спорта, государство может уменьшить финансирование спортивных объектов. Появятся дополнительные расходы — более 2 млрд рублей требуется на эксплуатацию стадионов и объектов, построенных к крупным спортивным мероприятиям.

Эти средства пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источников — будь это федеральный, региональный или привлечённый бюджеты", — цитирует Колобкова пресс-служба ПАО «Банк Югра».

По словам министра, самым перспективным механизмом для обеспечения бюджета может стать государственно-частное партнёрство и частные инвестиции. Частные инвесторы могут вернуть вложенные в спортивные объекты средства в течение первых четырёх лет. Акцент со стопроцентного финансирования строительства объектов спортивной и социальной инфраструктуры государством будет смещаться на частное финансирование.
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