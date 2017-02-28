Колобков: Финансирование спорта в 2018 году может снизиться

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«В 2018 году, после завершения федеральных программ поддержки спорта, государство может уменьшить финансирование спортивных объектов. Появятся дополнительные расходы — более 2 млрд рублей требуется на эксплуатацию стадионов и объектов, построенных к крупным спортивным мероприятиям.