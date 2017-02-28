Победителями III Всемирных военных игр стали российские военнослужащие
В Сочи на стадионе «Ледовый куб» 27 февраля состоялась торжественная церемония закрытия III зимних Всемирных военных играх. Состязания собрали в олимпийской столице более 1000 спортсменов из 26 стран, участников Международного совета военного спорта, сообщили в Минобороны РФ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителями в медальном зачете стали российские военнослужащие, которые завоевали 42 золотых, серебряных и бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Франции, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. На третьем месте сборная Италии с 6 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми наградами.
Также в рамках мероприятия, прошла передача знамени CISM делегации из Германии, через 4 года в этой стране состоятся зимние Всемирные военные игры.
Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры проходили с Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В ходе игр было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах,
Напомним, зимние Всемирные военные игры — это мероприятие, организуемое для
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter