Победителями III Всемирных военных игр стали российские военнослужащие

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Победителями в медальном зачете стали российские военнослужащие, которые завоевали 42 золотых, серебряных и бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Франции, завоевав 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. На третьем месте сборная Италии с 6 золотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми наградами.

Также в рамках мероприятия, прошла передача знамени CISM делегации из Германии, через 4 года в этой стране состоятся зимние Всемирные военные игры.

Как сообщало ИА REGNUM, III зимние Всемирные военные игры проходили с Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. В ходе игр было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.