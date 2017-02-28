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28 февраля 2017, 9:26 | Олимпизм | Sports.kz

Спортсменки из Казахстана завоевали «серебро» и «бронзу» на Всемирных военных играх

В Сочи в самом разгаре III зимние Всемирные военные игры. По итогам спринта и эстафеты по спортивному ориентированию, которые завершились в лыжно-биатлонном комплексе накануне, копилка казахстанской армейской сборной полнилась серебряными и бронзовыми медалями, передает BNews.kz.

В Сочи в самом разгаре III зимние Всемирные военные игры. По итогам спринта и эстафеты по спортивному ориентированию которые завершились в <nobr>лыжно-биатлонном</nobr> комплексе накануне копилка казахстанской армейской сборной полнилась серебряными и бронзовыми медалями передает BNews.kz. Увеличить
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В спринте по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин Казахстан представляли спортсменки Центрального спортивного клуба армии министерства обороны младший сержант Эльмира Молдашева и служащие ВС РК Асем Назырова и Ольга Новикова.

В общекомандном зачете по итогам двух дней соревнований казахстанские армейские спортсменки завоевали серебряные медали.

«Спортсменки состязались на трассе протяженностью 2 500 метров с общим набором высоты 105 метров. Ночью выпало 30 сантиметров снега, поэтому условия гонки были достаточно сложными именно в ориентировании, так как трассы в лесной местности оказались мягкими», — рассказал начальник штатной команды ЦСКА МО РК по спортивному ориентированию старший лейтенант Денис Власов.

На следующий день команда спортсменок ЦСКА МО РК в том же составе завоевала бронзовые медали в эстафете по ориентированию на лыжах. Золото завоевали российские спортсменки, серебро досталось команде из Франции.

«Отставание от французской спортсменки было минимальным. Однако на дистанции у меня возникла проблема с креплением на лыжах, к сожалению, это помешало обогнать соперницу», — поделилась эмоциями Ольга Новикова.

В III зимних Всемирных военных играх-2017 в Сочи Казахстан представляют спортсмены штатных команд Центрального спортивного клуба армии министерства обороны по горной подготовке и спортивному ориентированию под руководством заслуженного мастера спорта РК, казахстанского альпиниста, старшего лейтенанта Максута Жумаева.

Всего в соревнованиях участвуют порядка 2 000 армейских спортсменов из 26 стран мира. В рамках игр будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях, в биатлоне, лыжных гонках, горных лыжах, спортивном ориентировании на лыжах, ски-альпинизме, спортивном скалолазании в помещении и шорт-треке.

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